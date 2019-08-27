شيري عادل تحن لطفولتها بعد الانفصال عن معز مسعود

حرصت الفنانة المصرية شيري عادل على تجنب الحديث عن انفصالها عن الباحث الإسلامي معز مسعود، وتجاهلت الأمر عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفت شيري عادل، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"أنستقرام"، بنشر أعمال قديمة شاركت فيها حين كانت طفلة، الأمر الذي اعتبره متابعوها تأكيدا لخبر الطلاق، ومحاولة من جانب الفنانة الشابة أن تثبت لجمهورها والمحيطين بها أن الانفصال لم يؤثر عليها، ولم يفقدها الشغف بالحياة.





ونشرت شيري عادل مجموعة من صور الإعلانات التي قدمتها في مرحلة الطفولة، لتؤكد أن سعادتها كانت في طفولتها، وأن الأحداث الصعبة التي يمر بها الإنسان تدفعه دفعا للحنين إلى أيام جميلة مضت من حياته.

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وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع قصتها والصور التي نشرتها، والتي كتبت عليها مقطعا صغير من أغنية تقول كلماتها: "أنا لما باحب أتسلى، ما باحبش أزأز لب"، وكانت ضمن حملة أطلقتها الحكومة المصرية للتشجيع على القراءة.

وأشاد الكثيرون من متابعيها بجمالها تارة، وببراءتها تارة أخرى، فيما سارع البعض إلى استكمال بقية كلمات الأغنية التي كتبت مقدمتها شيري عادل، مثل: "مهما تكون الأسباب، مش ممكن أبقى وحيدة، أنا أصلي مصاحبة كتاب، وحبيبتي رياضة مفيدة.. أنا لما باحب اتسلى ما باحبش أأزأز لب.. أنا عندي أقرا مجلة أو أرسم زي ما احب".





كانت شيري عادل قد تزوجت معز مسعود، العام الماضي، بعد قصة حب قصيرة جمعت بينهما أثناء تصوير مسلسل "السهام المارقة" الذي تولى مسعود إنتاجه فنياً، وصاحب خبر زواجها موجة من الجدل بسبب اختلاف طبيعة عمل كل منهما.

وعقب الزواج غابت شيري عن الساحة الفنية، وتوقع كثيرون إعلان اعتزالها، لكنها كانت حريصة على أن تثبت للجميع أنها سعيدة وأن قرار الزواج كان صائباً.

ومنذ أيام أعلنت شيري عادل فشل التجربة وأنها انفصلت عن معز مسعود بعد أقل من عام تقريبا.