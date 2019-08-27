نانسي عجرم تغرّد عن “المنافقين”.. من قصدت؟

تُعتبر النجمة اللبنانية نانسي عجرم من أكثر الفنانات “المسالمات” في الوسط الفني، فهي قلّما تثير الجدل في تصريحاتها أو تبتدع خلافات ومشاكل مع زملائها في المجال، انما تربطها علاقات جيدة مع معظم النجوم، اذ تصبّ كل تركيزها على مسيرتها الفنية والاعمال التي تطرحها والتي تحرص دائما على ان تكون ناجحة وتنال اعجاب المستمعين.

حادثة المطار التي حدثت مؤخرًا، كانت المرة الاولى التي تُحدث فيها نانسي بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تذمّرها محقةً من الزحمة الخانقة التي كانت في مطار بيروت، خصوصا ان ابنتها البالغة من العمر 5 اشهر فقط كانت معها، الامر الذي جعل شعور الامومة يطغى على نانسي بعيدًا عن النجومية والشهرة. وبعد ذلك ساد الهدوء الاجواء ولم نسمع اي تصريح من نانسي، التي انصرفت للتحضير لأعمالها المقبلة.

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منذ ساعات قليلة، وخلال جولة لنا على حساب نانسي عبر موقع تويتر، لفتتنا تغريدة كتبتها، قالت فيها: “أكثر ما يُثير صمتي في وقتنا هذا.. هو نفاق البعض والمثالية التي يصطنعوها“، غامزة من خلال تغريدتها الى الواقع المؤسف الذي بتنا نعيشه في ايامنا هذه، ليس فقط في المجال الفني فحسب انما في كل المحطات والمراحل الحياتية، اذ ينتشر المنافقون بشكل كبير في كل مكان، وهم نفسهم يدّعون المثالية.

تغريدة نانسي لاقت تفاعلاً كبيرًا من متابعيها وجمهورها الذين ايّدوها بما قالته، كما اشادوا بصدقها وطبيعيتها بعيدًا عن النفاق في التعامل مع الجميع، معتبرين بالتالي ان ما قالته هو الرد المثالي على كل ما يمكن أن تتعرض له من أي كان.

الجدير بالذكر ان نانسي تستعد اليوم لطرح أغنية “منفردة” جديدة، ستكون بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور حيث يطغى عليها الطابع الرومانسي بعيدًا عن الايقاع الصاخب، لتقوم لاحقا بطرح ألبومًا كاملاً يجري التحضير له حاليًا.

الى ذلك، ستكون نانسي ضمن لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids الى جانب كل من فارس الاغنية العربية النجم عاصي الحلاني والفنان المصري محمد حماقي، حيث من المتوقع ان يبدأ التصوير قريباً في استيديوهات الـMBC في بيروت على أن يُعرض البرنامج مع بداية العام المقبل.