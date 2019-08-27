Aug 27, 2019
قدمت المغنية الأميركية مايلي سايرس استعراضاً فنياً ضمن حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2019، الذي أقيم في مدينة نيوجيرسي الأميركية، حيث يعتبر هذا الظهور هو الاول لها على المسرح بعد انفصالها عن زوجها الممثل الاسترالي ليام هيمسورث منذ أسبوعين.
أدت “سايرس” على المسرح أغنيةSlide Away التي اطلقتها منذ اسبوعين وتتحدث فيها عن قصة الانفصال.
مايلي ارتدت ثوباً اسود اللون كشف عن الوشم الجديد الذي طبعته على يدها وتضمن العبارة التالية: My head was feeling scared, but My heart was feeling free بما معناه ان رأسها كان يشعر بالخوف ولكن قلبها كان يشعر بالحرية.
كما كان لافتاً تواجد صديقتها كايتلين كارتر في كواليس الحفل لدعمها وذلك بعدما ترددت معلومات عن علاقة تربطها بها حيث ظهرتا سوياً في الفترة الاخيرة خلال اجازتهما في ايطاليا.
وكانت مايلي وليام قد تزوجا في حفل زفاف خاص اقيم بحضور عدد قليل من الاقرباء والاصدقاء المقربين أواخر عام 2018 بعد عشر سنوات من العلاقة العاطفية، إلا ان إشاعات الانفصال قد لاحقت الثنائي منذ أسابيع خاصة بعدما قالت “مايلي” خلال حفلة لها أنها “تعبت من الرجال”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالها، مايلي سايرس على مسرح “ام.تي.في” وصديقتها تدعمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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