الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" يشارك في مهرجاني "البندقية وتورنتو"

أعلنت "فيلم كلينك" للمنتج محمد حفظي مشاركتها في "مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي" من خلال فيلم "ستموت في العشرين" للمخرج السوداني أمجد أبو العلا، إذ يُقام العرض العالمي الأول للفيلم ضمن قسم أيام فينيسيا في الدورة الـ76 من المهرجان (28 آب (أغسطس) حتى 7 أيلول (سبتمبر) ثم يشارك الفيلم أيضاً في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (5 - 15 أيلول (سبتمبر)).

والفيلم مستوحى عن القصة القصيرة "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب السوداني المعروف حمور زيادة، وتدور بولاية الجزيرة، حيث يُولد "مُزمل" في قرية سودانية تسيطر عليها الأفكار الصوفية، ثم تصله نبوءة من واعظ القرية تفيد بأنه سيموت في سن العشرين، فيعيش أيامه فى خوف وقلق بالغين إلى أن يظهر في حياته المصور السينمائي المتقدم في العمر، "سليمان". وتبدأ رحلة "مزمل" مع "سليمان" من دون أن تفارقه مخاوفه من كابوس الموت القريب.

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"ستموت في العشرين" هو سابع فيلم روائي بتاريخ السودان، وأول فيلم روائي طويل لمخرجه السوداني أمجد أبو العلا الذي اشترك في تأليفه مع يوسف إبراهيم، وهو من بطولة مصطفى شحات، إسلام مبارك، محمود السراج، بونا خالد وطلال عفيفي. وتشارك في إنتاجه شركتا "فيلم كلينك" و"ترانزيت فيلمز" لـحسام علوان، الى جانب شركات الإنتاج Andolfi و DUOFilm AS و Die Gesellschaft DGS و Station Films.

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وتشارك "فيلم كلينك" بفيلم آخر في مهرجان تورونتو ضمن قسم اكتشاف، وهو الروائي الطويل "بعلم الوصول" للمخرج المصري هشام صقر وبطولة النجمة بسمة.

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