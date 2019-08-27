روبي تُدلل نفسها بأغنيتها المصوّرة "يا لرموش"

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نورة البدوي/ تونس: تُدلل الفنانة روبي نفسها بأغنية "يا لرموش" المصوّرة بحركاتٍ سريعة تلاقي أبعاد كلماتها برقصٍ وتبرّج وزينة وملابس تقليدية تحاكي السياحة المصرية. وتأتي هذه الأغنية في إطار ما يُعرف بالفيديو كليب الذي يحتوي قصصاً مختصرة مع الحركات السريعة التي تفي بالعرض التمثيلي المسرحي المدعم بالكلمات واللحن واللباس والديكور. وهو ما يسمى بالثيمات السينوغرافية لمثل هذه الأغاني التي تحاكي بدورها لغة العصر المؤثثة على كل ما هو بصري يحاكي العين بالحركة والسرعة واللقطات القصيرة بمضمون لا يقول شيئاً، بل يجذب العين بكثرة الحركة بدون أية رسالة".

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في كلمات الأغنية

كلمات الأغنية كانت ترجمة حسية بدرجة أولى لحضور الجسد "يا لرموش يا سهام قوية ... لون عيونها لون عيون الحلوة دية ... الشفايف وردية ..." وهي تجسِّد حضوراً قالت عنه روبي من خلال الأغنية "قررت أن أدلع نفسي وأتغزل بها."

وهنا لا بد من البحث في أبعاد الحركة الجسدية لهذه الأغنية وماهية الموضة التي روّجت لها:

أبعاد الحركة الجسدية:

أبعاد الحركة الجسدية لم تخرج من إطار الكلمة والإيقاع، حيث أن كل مقطع من الكلمات ترجمته لقطات ومشاهد وحركة معينة مواكبة وفكرة الأغنية المصورة والقائمة أساساً على "التغزل بالذات وتدليعها" بحسب تصريح "روبي".

وهذا بدوره انعكس على مستوى تركيب الصور بالاعتماد على تقنية المونتاج الموازي والمتسارع لتكون مواكبة لخفة الكلمة والإيقاع الذي تميّز بالسرعة.

فبالنسبة إلى الكلمات كُتبت باللهجة العامية حاملة في مضامينها معنى الجمال الفاتن يا "لرموش يا سهام قوية" و هذا ما جعلها تُقدم في إطارٍ حسي يتسم بتعداد الخصال الجسدية بحيويتها التي تترجم الألفاظ "كقوية" و"مغربية و "ذللتني"... برقصاتٍ مدعومة بإيقاع يواكب مدة الأغنية المصورة.

فحتى في المقاطع التي تصمت فيها روبي كان الإيقاع حاضراً بقوة وكأنه بذلك فتح المجال أمام جسدٍ متحرك في فضائه.

ولقد دعمت "روبي" هذه المقاطع والرقصات بلقطةٍ متنوعة في حركاتٍ تصاعدية. حيث يبدأ الفيديو كليب بلقطة بينت الشخصية المحورية من أسفل الركبة صعوداً. كما رافقتها صورة ثانية توجت بلقطة tres gros plan لتركز على طلاء الأظافر الملونة بلون الأحمر الناري. أما الصورة الثالثة فلقد عمدت إلى gros plan لتبرز الوجه والصدر واليدين فالأرداف إلى جانب الخصر الراقص، فأسفل القدمين وكل هذا دُعِمَ بإضاءةٍ خافتة بما لها من تأثير في زيادة معاني الإثارة بحركةٍ اغرائية في غاية من الدقة والجمال التقني الذي تميّز به التصوير الذي يواكب سرعة الكلمات والإيقاع، لنرى الوجه مبتسماً والرموش بما ترسمه من ضلال الجمال للعينين والتواءات الخصر الراقص وحمرة الخدين، كمؤثرات تظافرت وحركات الجسد لتلعب دور المحفز للانفعالات بلغة عبد الحميد شاكر، الذي يوقف هذا الصخب بهدوء مع وضعية الاستقرار في غرفتها لتصبح كل هذه الحركات بطيئة مرافقة لتصويرٍ بطيء وابتسامة تعلو وجه بطلة العمل.

الترويج للموضة:

لقد اعتمدت روبي الملابس والحلى التقليدية. وكل هذا لم يخفِ مفاتنها الجسدية. فيما تم التركيز في التبرّج على عينيها اللتين ترجمتا مطلع الأغنية "يا لرموش" بدلالة الجمالية العربية للعيون السوداء.

الترويج للسياحة المصرية

ولا بد من الإشارة إلى أن لباس روبي التقليدي يحاكي التراث والآثار الشهيرة بهدف الترويج للسياحة المصرية. خاصةً وأنه تم تصويره بواحة سيوه هذه المنطقة الصحراوية التقليدية المعروفة بجمالها.