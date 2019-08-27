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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اسم ألبوم بوست مالون الجديد وموعد إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمى بوست مالون أنه سيطلق ألبومه الغنائى الجديد، وهو الخبر الذى تداولته الكثير من المواقع الفنية وأسعد قطاعا كبيرا من محبى وعشاق النجم البالغ من العمر 24 عاما، ويحمل الألبوم اسم "Runaway"، ومن المقرر أن يصدر فى 6 سبتمبر المقبل.
يذكر أن بوست مالون بدأ مسيرته الفنية عام 2015، وقدم عددا من الأغنيات التى حققت نجاح كبير بفضل موهبته المميزة، ومن أبرزها "Congratulations" و"Psycho" و"White Iverson"، وغيرها.
بوست مالون
بوست مالون
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