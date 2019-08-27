مصطفى فهمي يفاجئ زوجته على الهواء في برنامج ” صاحبة السعادة “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 09:53 صباحاً - حل الفنان المصري ” مصطفى فهمي ” وزوجته الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” ضيوفا مع الإعلامية ” إسعاد يونس ” في برنامجها ” صاحبة السعادة ” يوم أمس والمذاع على قناة ” dmc ” .
وأثناء الحلقة فاجأ الفنان مصطفى فهمي زوجته بالاحتفال بعيد ميلادها على الهواء وإحضار تورتة الشيكولاتة التي تحبها .
وذلك رغبة منه في الاحتفال بعيد ميلادها في البرنامج وبرفقة الإعلامية إسعاد يونس .
وأعربت فاتن موسى عن سعادتها الكبيرة بهذه المفاجأة والاحتفال بعيد ميلادها في برنامج صاحبة السعادة وأهدت زوجها بعض القبلات .
وقالت فاتن موسى : ” شكرا على المفاجأة الحلوة دي .. وشرف لي الاحتفال بعيد ميلادي في صاحبة السعادة ” .
وقالت إسعاد يونس أن مصطفى فهمي طلب من فريق الإعداد عمل مفاجأة لزوجته فاتن موسى من خلال إحضار تورتة والاحتفال بعيد ميلادها داخل الاستوديو .
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