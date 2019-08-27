شاهد .. الظهور الأول ل ” دهب ” إبنة هبة مجدي ومحمد محسن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 09:53 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” هبة مجدي ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة تجمعها بزوجها الفنان ” محمد محسن ” ويتوسطهما ابنتهما ” دهب ” أثناء قضائهما أجازة الصيف في إحدى المدن الساحلية .
حيث ظهرت دهب بوجهها فقط ويعتبر ذلك هو الظهور الأول لها حيث يحرص كلا من هبة مجدي ومحمد محسن على خصوصية حياة ابنتهما وعدم إظهارها في أي صور عبر السوشيال ميديا .
وكتبت الفنانة هبة مجدي في تعليقها على الصورة قائلة : ” العائلة تأتي أولا ” .
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