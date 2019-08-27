سامو زين يُغني بلهجته الأم: “ورد البستان” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم سامو زين أحدث أعماله الغنائية بعنوان “ورد البستان” عبر موقع وتطبيق “أنغامي” الشهير.

الأغنية باللهجة الشامية، التي يؤدّيها سامو بعد الأغنيات المصرية التي قدّمها طيلة السنوات الماضية.

يبدأ العمل المصوّر الخاص بالأغنية بمطلع أغنية “أنا ليك”، وهي إحدى أشهر الأغاني التي عُرف بها سامو زين، وساهمت في انتشاره عربيًا.

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فكرة الكليب بسيطة، فيظهر سامو زين في لقطات رومانسية مع حبيبته بأحد الأماكن الطبيعية الجميلة، والعمل من إخراج اسماعيل الأبرص.

لمشاهدة كليب “ورد البستان” من هنا