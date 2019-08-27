هل هذا السبب وراء انسحاب قصي خولي؟

متابعة بتجــــــــــرد: لم تُعرف الأسباب الكامنة وراء انسحاب النجم السوري قصي خولي واستبداله بالنجم اللبناني نيكولا معوّض في فيلم “ماكو”.
وهناك معلومات شبه مؤكدة تقول إن أبرز أسباب انسحابه هو عدم إخباره بمواعيد التصوير خصوصاً أنّه متواجد حالياً إلى جانب ابنه في الولايات المتحدة الأميركية.
يُذكر أن الفيلم من إنتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم.
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