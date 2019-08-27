كندة علوش مع زوجها في بالي الإندونيسية

متابعة بتجــــــــــــرد: تمضي الممثلة السورية كندة علوش عطلة مع زوجها النجم المصري عمرو يوسف وطفلتهما حياة في مدينة بالي السياحية في إندونيسيا.

ونشرت علوش عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهرت فيها مع زوجها. وعلّقت على اللقطة المرفقة، قائلةً: “بجانبك يصبح الخضار أكثر اخضراراً والعالم مكاناً أجمل للعيش”.

الجدير ذكره أن كندة علوش احتفلت بزفافها من النجم المصري عمرو يوسف منذ عامين بحضور عدد كبير من الأصدقاء والفنانين المقربين منهما.

ومن المعروف أن كندة علوش وعمرو يوسف رزقا بمولدتهما الأولى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018 واعتذرا بعدها عن كل الأعمال التمثيلية التي عرضت عليهما.