الأمير هاري مصدوم بوفاة صديقه مدرّبه

متابعة بتجـــــــــرد: ذكرت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية أن الأمير هاري يعيش حالة حزن شديد بوفاة أحد المقرّبين إليه أخيراً. وذكرت الصحيفة أن صديق الأمير الذي يدعى جول روبرت ويبلغ الـ 37 من العمر، أقدم على الإنتحار.

وتعرّف الأمير هاري إلى روبرت منذ ستّ سنوات وتلقى على يديه تدريبات على التحمل قبل انطلاقه الى القطب الجنوبي.

وأفاد التقرير بأنه تم العثور على الرجل وهو أب لابنتين متوفياً في منزله، مضيفاً أن الأمير لم يتمكن من حضور مراسم جنازته وأرسل الورود كرسالة تعزية لعائلته.

ونقلت الصحيفة عن مقرّب من الأمير قوله إن الأخير يشعر بالانزعاج الشديد والصدمة الكبيرة. وتابع: “كان ذلك صدمة حقيقية. منذ اللحظة الأولى للقائهما تمكن الأمير وجول من بناء اواصر الانسجام بينهما”.

وأضاف المصدر المقرّب: “ساعد جول هاري في العالم القطبي. بل إن الأمير أمضى 24 ساعة في مكان مجمّد بشكل اصطناعي من اجل التدرب على تحمل مناخ تلك المنطقة من العالم؟”، مع الإشارة إلى أنه “لن ينسى هذا أبداً”.