كيف أطلت كيم كارداشيان في أول ظهور على غلاف مجلة عربية؟

متابعة بتجــــــــــرد: في أول لقاء لها مع مجلة عربية، أجرت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، حوارا ذو طبيعة خاصة، وذلك لأن المحاور كان زوجها، مطرب الراب الأمريكي، كانيى ويست.

تصدرت كارداشيان، غلاف عدد شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، من النسخة العربية لمجلة “فوغ” العالمية، والذي تطرقت فيه للعديد من الموضوعات المثيرة، مع زوجها كانيى ويست.

ومن أبرز التصريحات التي أدلت بها كيم كارداشيان لمجلة “فوغ عربية”: “نعم أوافقك على أن الشهرة يمكن أن تسبب الإدمان، وقد استغرقت وقتا طويلا حتى أستوعب حجم الضياع الذي يمكن أن يصل إليه المرء إن ركز عليها أكثر من اللازم. كنت مهووسة بالشهرة هوسا محرجا، ولكن تركيزي تحوّل”.

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كذلك قالت كارداشيان للمجلة: “لست بنادمة على الظهور أمام العالم أجمع، حتى في أسوأ الأوقات. أخبرني الناس خلال السنوات الماضية أن ذلك ساعدهم وأشعرهم أنهم ليسوا وحدهم ممن يواجهون هذه المحن”.

كما أكدت كيم كارداشيان للمجلة، بأنها لم تكن تشعر بالمسؤولية في أن تكون قدوة يحتذى بها، حتى أصبح لديها أبناء”.

وردا على سؤال حول أيا من شقيقتها هن الأقرب لها، ردت كيم كارداشان أن هذا يتغير من فترة إلى أخرى، مثل العلاقة مع الأصدقاء وأفراد العائلة، ولكن بالنسبة للعام 2019، فهي ترى وجود انسجام بينها وبين شقيقتها الصغرى، كلوي.