أحمد السعدني: عمري من عمر قردي الصغير!

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان أحمد السعدني عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة تجمعه بنجله ياسين في يوم ميلاد الأخير.

واحتفل السعدني بمناسبة يوم ميلاد نجله ياسين بنشر صورة له علق عليها مازحا: “غدا سيكون عمري 8 سنوات من عمر قردي الصغير، ولو سألتني هذا المنشور هو هدية عيد ميلادك، لا أعتقد أنني سأدفع مقابل أي شيء آخر”.

وانهالت تعليقات نجوم الفن على الصورة مهنئين طفله ياسين بمناسبة يوم ميلاده، ومنهم الفنان أحمد فهمي الذي علق مازحا: “أنا حاسس ان قاعدتك فى الجونة حسنت الانجلش عندك ????????”.. أما الفنانة أصالة فعلقت قائلة: “الله يحفظكم ويخلّيك إلهم”، وإيضا الفنان سليمان عيد وهنادي منهى بقولهما: “كل سنة وهوا طيب وبخير ”.

على الصعيد الفني، بدأ النجم أحمد السعدني تصوير مشاهده الأولى بمسلسله “شبر ميه” فى ثانى بطولاته المطلقة، بعد فترة من الحداد على وفاة زوجته السابقة أمل سليمان ووالدة نجليه فى إحدى المراكب النيلية بمنطقة المعادى، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة نجلاء بدر وعدد من المشاركين في العمل الذي يخرجه طارق رفعت.