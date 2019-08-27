والدة صابر الرباعي تدعو له.. وهو يعلق

متابعة بتجــــــــــرد: نشر النجم التونسي صابر الرباعي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو يجمعه بزوجته وأبنائه ووالدته.

وظهر الرباعي في المقطع أثناء وجوده في غرفة خاصة من مهرجان قرطاج الدولي برفقة عائلته، وقامت والدته بالدعاء له بالتوفيق، وعلق قائلا: “دعاء الوالدة بوجود العائلة #قرطاج”.

وانهالت تعليقات المتابعين على الفيديو وشاركوه الدعاء لوالدته وله بالتوفيق.

يذكر أن الفنان صابر الرباعي أحيا حفلا كبيرًا في قرطاج، مؤديا أغنياته أمام أكثر من 10 آلاف معجب، بعد غيابه عامين متتاليين عن فعاليات المهرجان.