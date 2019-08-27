ياسمين صبري من ماربيلا: العالم جميل

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية .

ظهرت ياسمين بإطلالة جديدة أثناء تواجدها فى مدينة “ماربيلا الإسبانية” لقضاء إجازتها الصيفية هناك، مرتدية فستانًا طويلًا مليئا بالورد الأحمر مع نظارة شمس وحذاء بكعب عال وشعر مفرود.

وعلقت قائلة: “العالم جميل”، وتلقت عددًا كبيرًا من التعليقات يبدي خلالها متابعيها إعجابهم بإطلالتها واستايل الذي ظهرت به وتمنوا لها التوفيق.

وعلى الصعيد الفني ، قدمت ياسمين مسلسل “حكايتى” فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.