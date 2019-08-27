مي عز الدين تكشف سر ابتعادها عن مواقع التواصل

بعد غياب لأسابيع عن مواقع التواصل، عادت الممثلة مي عز الدين للتواصل مع محبيها عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام.

وكشفت “عز الدين” في منشور نشرته على حسابها عبر انستغرام الى أنها في اجازة حالياً حيث أنها تتمتع بخصوصيتها بعيداً عن الشبكة العنكبوتية.

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وكتبت مي قائلة: “وحشتوني.. يارب يكون الكل بخير، أنا بخير، ولكن فعلاً هناك راحة أعصاب ونفسية في الإجازة وأنا اتمتع بخصوصيتي بعيداً عن مواقع التواصل ، الأخبار، العمل هذا هو طبعي ولكني أحتاج لذلك”.

وتابعت مي: “سأعود بين الفنية والأخرى لأنشر بعض الأشياء هنا، ولكن عذراً لن استطيع الرد عليكم جميعاً وحين استطيع ساتابع كل تعليقاتكم سلامي لجميع محبيني وأصدقائي”.

نذكر ان مي عز الدين كانت قد شاركت في رمضان 2019 بمسلسل حمل عنوان “البرنسيسة بيسة” من بطولتها الى جانب كل من أمير المصري، محمد أنور، حسام داغر، ‏إيمان السيد، سامي مغاوري، أحمد حلاوة ، وتأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج أكرم فريد، وإنتاج “سينرجي‎”.