جيرار ديبارديه يلعب دور ليونيد بريجنيف في فيلم "وجه الإنسان" عن ربيع براغ

وافق الممثل الفرنسي المعروف، جيرار ديبارديه، على القيام بأداء دور الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي، ليونيد بريجنيف، في فيلم "وجه الإنسان" عن "ربيع براغ" عام 1968.

وقال منتج الفيلم، أندريه ليكا، إنه قد وقع الاتفاقية بهذا الشأن مع الفنان الفرنسي وقال إن سيناريو الفيلم جاهز بنسبة 50%.



ويتعهد كاتب السيناريو السلوفاكي، كارول غلافكا، بإتمام السيناريو بحلول أيلول/سبتمبر المقبل في براغ، وأضاف قائلا إنه يتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم عام 2021 ويعرض في دور السينما عام 2022، وفيما يتعلق بموازنة الفيلم فقد بلغت 10 ملايين دولار، ما يجعل الفيلم، حسب أندريه ليكا، من أغلى الأفلام تكلفة في تاريخ سلوفاكيا.

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وسيسلط الفيلم الضوء على الثورة الاشتراكية بوجه الإنسان (ربيع براغ) في تشيكوسلوفاكيا عام 1968 والتي ترأسها الأمين العام للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي آنذاك، ألكسندر دوبتشيك (1921 – 1992)، وكان مخرج الفيلم، لوردان زافرانوزغيتش عام 1968 الشاهد العيان على تلك الثورة التي فشلت بعد تدخل الاتحاد السوفيتي برئاسة زعيمه، ليونيد بريجنيف.

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