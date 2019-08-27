هيثم شاكر يكشف تفاصيل الفترة الماضية التي تسببت في ابتعاده عن السوق الغنائي

ظهر الفنان هيثم شاكر في لقاء مع برنامج "عرب وود" ليكشف تفاصيل الفترة الماضية التي تسببت في ابتعاده عن السوق الغنائي لسنوات، ووجه كذلك هيثم شاكر رسالة لبعض المنتقدين له.

تحدث الفنان هيثم شاكر عن الفترة التي مر بها قبل طرح ألبومه "معرفة قديمة" وهجوم البعض عليه واتهامه بالكسل بسبب تأخره لسنوات في طرح هذا الألبوم، وأنه كان يجب أن يعرف الجميع سبب ابتعاده فقال هيثم شاكر:"اتهمت خلال الفترة الماضية بأني شخص كسول غير قادر على تقدير الموهبة والنعمة التي أمتلكها، والموضوع تطور أن الناس أصبحت تتحدث أني مدمن مخدرات".

وعن هجوم البعض عليه بسبب توقيت إعلان مرضه، فيرى هيثم شاكر أنه لم يكن ليسلم من الانتقاد في حال أعلن عن مرضه قبل طرح الألبوم أو بعده لكنه فضل الإعلان بعد فترة من طرحه في الأسواق فقال :"بعد كشفي عن المرض البعض قالوا أني استعطف الناس وأصنع دعاية لنفسي من أجل ألبومي الذي يتواجد في الأسواق، وأيضا لو تحدثت عن مرضي قبل أن أطرح الألبوم كان سيخرج البعض ويقول أنني اصنع دعاية بسبب قرب موعد صدور ألبومي، فلذلك فضلت ذكر تفاصيل مرضي بعد الألبوم".

وأضاف هيثم شاكر:" بنسبة كبيرة الحمد لله تمت عملية الشفاء، لكن يزال هناك بعض المضاعفات من ضمنها عدم قدرتي على الأكل بشكل طبيعي مما أدى إلى انخفاض وزني بشكل كبير ولا أستطيع استرجاعه"

وطلب هيثم شاكر من الجميع أن يراعي الحالة النفسية التي قد يمر بها أي مريض فقال:"أطلب من كل شخص يكتب أن يراعي في كتابته تأثير كلامه على الشخص الذي يكتب عنه وعلى عائلته وأهله لأنه إنسان والكلام قد يسبب له ضغوط نفسية".

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يُذكر أن الفنان هيثم شاكر قد أعلن منذ أيام عن تعافيه من مرض خطير، تسبب في ابتعاده عن الساحة الغنائية وعدم طرح أي ألبوم خلال السنوات الماضية، واتهم البعض هيثم شاكر بأنه يروج لألبومه الجديد عن طريق إعلانه عن مرضه.

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