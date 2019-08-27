شكرا لقرائتكم خبر عن مو الشاعر يضع الموسيقى التصويرية لفيلم «ريما» لـ إيهاب فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى مو الشاعر إنه يضع الموسيقى التصويرية لفيلم إيهاب فهمى الجديد "ريما" من إخراج معتز حسام الدين، موضحا أنه سعيد بالعمل فى الفيلم. وأضاف مو لـ"الخليج 365" أنه يتمنى أن تنال الموسيقى إعجاب الجمهور بعد طرح الفيلم لأنه يقدم موسيقى جديدة ومختلفة ومتنوعة داخل أحداث العمل. يذكر أن فيلم ريما، من بطولة إيهاب فهمى، وهالة فاخر، وأحمد فتحى، وفراس سعيد، ومحمد ثروت ، وعلاء مرسي، ومها نصار، والطفلة ريم عبد القادر، ومن تأليف أحمد أنور،وإخراج معتز حسام الدين.

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