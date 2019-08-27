أحمد السعدني ينهي فترة الحداد على زوجته السابقة ويحتفل بعيد ميلاد نجله

أنهى الفنان المصري أحمد السعدني، حالة الحداد على زوجته السابقة وأم أبنائه أمل سليمان، التي توفيت قبل حوالي أسبوعين بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة ومفاجئة؛ وذلك بنشره صورة جديدة تجمعه بابنه ياسين.

أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاد ابنه

وبعد اختفاء عن مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأسبوعين الماضيين، حرص الفنان أحمد السعدني على العودة مرة أخرى للتفاعل مع جمهوره على "إنستغرام"، بنشره صوره تجمعه بابنه، من أجل تهنئته بعيد ميلاده المقرر أن يحتفل به غدًا، الثلاثاء.

وعلق أحمد السعدني على صورته مع نجله خلال تواجدهما على أحد الشواطئ؛ قائلًا: "غدًا ستكمل عامك الثامن يا صغيري، وكما طلبت مني مشاركة هذا المنشور، فهو هدية عيد ميلادك.. أعتقد أنني لن أفعل ذلك مع شخص أخر".

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أحمد السعدني ينهي الحداد على زوجته السابقة

وبالرغم من اختفاء أحمد السعدني عن الأضواء طوال الفترة الماضية، إلا أن البعض هاجمه واعتبروه أنهى حالة الحداد سريعًا، خاصة وأنه لم يمر على وفاة زوجته السابقة سوى أسبوعين.

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في السياق نفسه عاد السعدني لاستكمال تصوير مسلسله "شبر مية" مع الفنانة نجلاء بدر، والذي كان قد توقف تصوير مشاهده فيه بعد الإعلان عن وفاة أم أبنائه، والحالة النفسية السيئة التي مر بها في تلك الفترة.

ومسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبي وينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته بجانب السعدني ونجلاء بدر، كل من نهى عابدين ومراد مكرم ومحمد علي رزق وثراء جبيل.

وكان أحمد السعدني قد كشف تفاصيل مؤثرة عن علاقته بطليقته أمل، بمجرد وفاتها، حيث أكد أنها الفتاة الوحيدة التي أحبها، وبالرغم من طلاقهما مرتين إلا أنه كان يعتقد أنه ستأتي فترة ويصل لحالة من النضج، وحينها قد يعودان زوجين مرة أخرى، ولاقى هذا المنشور الذي شاركه الفنان الشاب، تفاعلًا كبيرًا بين أصدقائه ومتابعيه.

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