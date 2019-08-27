هند صبري تُشيد بمشاركتها في الجزء الثاني من "الفيل الأزرق"

أكدت الفنانة هند صبري أن مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" تجربة مهمة ولم تقلقها إطلاقاً وقالت إنها سعيدة للغاية بتلك التجربة كونها تجسد فيها دوراً جديداً ومختلفاً ومليئاً بالمفاجآت، وهذا يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إليها.

وأشارت إلى أن ما حمسها للمشاركة هو أن كل العناصر في الفيلم مميزة سواء النص الجيد والمخرج والممثلين المشاركين، وكل هذه الأمور أسعدتها كثيرا، مؤكدة عدم خوفها من المشاركة على رغم من عدم مشاركتها من قبل في الجزء الأول. وأضافت صبري أن نجاح الجزء الأول ووجود مخرج قوي وسيناريست جيد وأبطال كبار، كل أبرز عناصر نجاح أي عمل فني.

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ويشارك في بطولة "الفيل الأزرق 2" كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وأحمد خالد صالح، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وولاء الشريف. وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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