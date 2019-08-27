شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى والدة أحمد السعدنى فى مسلسل "شبر مية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة الكبيرة رجاء الجداوى تصوير مشاهدها الأولى من مسلسل "شبر مية" للنجم أحمد السعدنى، حيث تجسد دور والدة السعدنى خلال الأحداث وتدعى "ريتا"، وتحاول أن تساند ابنها بعدما يتعرض لكثير من المواقف الصعبة.

مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، رجاء الجداوى، والفنانة الشابة نهى عابدين، والفنان مراد مكرم، والفنان محمد على رزق، والممثلة ثراء جبيل، وعادت أسرة العمل الى التصوير مرة أخرى الجمعة الماضية بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى.

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ويسجل "شبر مية" البطولة المطلقة الثانية لـ أحمد السعندى فى الدراما التلفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزئيه الأول والثانى عامى 2016 و 2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وذكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع وإخراج خيرى بشارة وسيف سيف.