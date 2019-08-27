شكرا لقرائتكم خبر عن عودة اثنين من الممثلين إلى الموسم الثانى من Homecoming والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اثنان من الممثلين إلى الموسم الثانى من مسلسل Homecoming، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale "، وهما ستيفان جيمس، و هونج تشاو.
وسيدور الموسم الثاني من مسلسل الدراما حول امرأة عنيدة التي تجد نفسها في مركب، بدون أن تذكر كيف وصلت إلى هناك أو حتى من هي.
ومن المقرر أن يخرج كايل باتريك ألفاريز الموسم الثاني من السلسلة التي تعرض على شبكة أمازون، ولم يتم الإعلان عن موعد العرض الأول.
المسلسل من بطولة جوليا روبرتس، بوبي كانافالي، ستيفان جيمس، اليكس كاربوفسكي، شيا ويجام، آيدن مايري، سيسي سباسيك، ماركوس هندرسون، سام مارا، ألدن راي.
مسلسل homecoming يدور حول هايدي التى تعمل في مؤسسة Homecoming، وهي منشأة تساعد الجنود على الانتقال إلى الحياة المدنية، بعد سنوات بدأت حياة جديدة عندما شككت وزارة الدفاع في سبب مغادرتها للوطن، تدرك هايدي أن هناك قصة أخرى كاملة وراء تلك التي كانت تخبرها بها.
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