صور| قمر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): خضعت الفنانة اللبنانية قمر، لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها في "انستجرام". وظهرت "قمر" في الصور بإطلالة جريئة، وارتدت فستانًا باللون الأسود.

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