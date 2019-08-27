ندوة و5 عروض "مجانية" في اليوم الـ11 من المهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يشهد اليوم الـ11 من فعاليات الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح، ندوة و5 عروض مسرحية.

وتعقد الندوة تحت عنوان "تعليم الدراما المسرحية"، وتنطلق من الثانية حتى الخامسة عصرًا، في مقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

وتبدأ العروض من السادسة مساء، حيث تعرض مسرحية "تحت الإنشاء" للمخرج محمد مرسي، بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبدالمولى، بقاعة سيد درويش.

Advertisements

وعلى مسرح العرائس، تعرض مسرحية "محطة مصر" للمخرج رضا حسانين، وفي الثامنة والنصف مساء، تعرض مسرحية "البؤساء" للمخرج سامح بسيوني، على مسرح ميامي.

بينما يقام العرض المسرحي "دائرة التباشير" للمخرج أحمد كمال، على مسرح العالم الكبير، في تمام العاشرة مساء.

وتقام الدورة الـ12 للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من 17 وحتى 30 أغسطس، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز.​