تراند اليوم : فنانة شهيرة: حاولت خداع أبي بكذبة مبتكرة .. لكن القدر عاقبني بكارثة كادت تنهي حياتي...

كشفت فنانة شهيرة تفاصيل أغرب كذبة كادت أن تتسبب في فقدان حياتها بعدما أجبرت على إجراء عملية جراحية لم تكن لتحتاج لها.

وقالت الفنانة شريفة ماهر في مقال قديم لها بمجلة الكواكب: ""ذات يوم في شهر أبريل عام 1938 بالتحديد كنت قد التحقت بمدرسة أميرية ولكنني كنت أكرهها وأفضل السجن عن الذهاب للمدرسة، ولذا كنت أهرب منها".

وأضافت: "ادعيت في يوم أنني مريضة وظننت أن الكذبة ستفوت وسألني والدي عن سبب عدم ذهابي فأقنعته أنني في قمة المرض، وأخذت اتلوى في السرير وأضع يدي على بطني حتى أقنعه بمرض".

واستدركت: "فوجئت بوالدي يستدعي طبيب لزيارتنا في المنزل لفحصي، وفكرت في أن أقنع والدي بأنها مجرد كذبة بيضاء وكان الأمر سينتهي بعلقة ساخنة ولكن خشيت من مصارحته، ولذا تماديت في الكذب أمام الطبيب وظللت أصرخ من الألم، وزاد الأمر سوءًا عندما أشار الطبيب بنقلي لعيادته الخاصة، ووصل الأمر إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة ولم أعرف بالأمر سوى بعد إفاقتي من البنج، وهكذا أجريت الجراحة دون أي سبب طبي، وقد يلام الطبيب الذي أجرى الجراحة لأنه لم يفحصني جيدًا ولم يتأكد من إذا كانت الزائدة أم لا".

