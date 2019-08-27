باسل خياط مجرم في عمل جديد هذه تفاصيله

كشف الكاتب إياد أبو الشامات في تصريحات صحفية، عن تفاصيل العمل الذي سيجمعه بالمخرج رامي حنا والممثل باسل خياط، والذي كان قد أعلن عنه المنتج جمال سنان وسيتولى إياد كتابته.
فقد قال إياد إنّ : العمل دراما بوليسية من 10 حلقات مدة كل حلقة 50 دقيقة وهو مأخوذ عن عمل اجنبي بنفس عدد الحلقات".
وعن فكرة العمل أضاف إياد : " العمل يحمل عنوان " عهد الدم " وهو دراما بوليسية تشويقية تقوم حول الأسباب التي تدفع أب لأسرة عادية للتحوّل إلى مجرم و التحوّلات التي تصيب حياته والتي ربما تدفعه لذلك ".
العمل سيبدأ تصويره في شهر أيلول/سبتمبر المقبل في لبنان وعدد من الدول الأوربية سيتم عرضه على عدد من القنوات التلفزيونية بالإضافة إلى منصات عبر الانترنت.
يذكر أن أبو الشامات سبق وخاض أكثر من مرة تجربة تحويل مسلسل أجنبي إلى دراما محلية، من مسلسل "لو" إلى "تانغو" الذي جمعه أيضاً بباسل خياط ورامي حنا.
يذكر أن آخر أعمال باسل خياط كان مسلسل "الكاتب" الذي يدور أيضاً في إطار الجريمة، وكان قبلها قد قدّم مسلسل "تانغو" في الإطار نفسه.
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