نانسي عجرم تبرّر: لهذه الأسباب التزمت الصمت

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أكّدت الفنانة نانسي عجرم في تغريدة لها على "تويتر"، أنها تفضل التزام الصمت، بسبب جو النفاق وادعاء المثالية.
وكتبت نانسي "اكثر ما يثير صمتي في وقتنا هذا نفاق البعض والمثالية التي يصطنعونها".
وكانت نانسي قد أثارت الجدل، بسبب صمتها وعدم تعليقها على خبر اعتزال زميلتها إليسا، ورفضت الردّ على تساؤلات المتابعين، وتجاهلت الانتقادات التي طالت بسبب عدم دعمها لزميلتها، الأمر الذي قابلته بنشر صور حفلاتها، وصورها العائلية مع بناتها، وآخرها صورتين لابنتها ليا علقت عليهما قائلة "صباح البراءة".
فهل استفزّت التعليقات المنافقة التي حصلت عليها إليسا من زميلات كنّ على خلاف معها نانسي؟ أم أن تغريدتها لم يكن لها علاقة بإليسا أصلاً.
يذكر أنّ نانسي ستطل في الموسم المقبل من برنامج "ذا فويس كيدز" إلى جانب محمد حماقي وعاصي الحلاني، كما أنها تتحضر لإطلاق أغنية جديدة الى جانب تحضيرها لألبومها الجديد.
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