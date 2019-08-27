- 1/2
- 2/2
أعلن المنتج صادق الصباح في تغريدة له، عن أوّل تفاصيل دراما رمضان 2020.
وقال الصباح إن شركته ستجمع من جديد قصي خولي ونادين نسيب نجيم في بطولة مسلسل درامي من إخراج فيليب أسمر، في استعادة لنجاح تجربتهما في مسلسل "خمسة ونص".
إعلان الصباح جاء في تغريده له على " تويتر " كتب فيها: "يعقد فريق عمل صبّاح اخوان حالياً جلسات مكثفة لاستكمال خارطة أعمال الشركة الرمضانية. وستجمع الشركة مرّة جديدة النجمة نادين نجيم والنجم قصي خولي في عمل من إخراج فيليب أسمر ولأن الحفاظ على النجاح مسؤولية كبيرة نعدكم ببذل قصارى جهدنا لتقديم ما هو مميّز وهادف بإذن الله".
بدوره قام قصي بالرد على هذه التغريدة حيث قال: " الله ولي التوفيق انتظرونا في رمضان 2020 .. ان شاء الله ستثمر هذه الشراكة المميزة عن عمل مميز ومتفرد ".
ولم يعرف بعد من هو الكاتب الذي سيتولّى كتابة النص، ولا ما إذا سيكون مأخوذاً عن قصة أجنبية، أم سيكون نصاً أصلياً.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً: قصي خولي ونادين نجيم معاً في رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.