صور.. إطلالات مثيرة لنجوم مهرجان MTV على السجادة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت نجمة الفيديوهات الشهيرة تانا مونجو الانظار اليها على السجادة الحمراء فى مهرجان MTV Video Music Awards" لعام 2019، المقام فى مدينة نيوجيرسى الأمريكية، بعد ظهورها بثعبان أصفر طويل أمام الكاميرات. وفى السياق ذاته، التقطت عدسات المصورين، وصول المغنية العالمية تايلور سويفت على السجادة الحمراء لمهرجان MTV Video Music Awards" لعام 2019، المقام فى مدينة نيوجيرسى الأمريكية. وتم توزيع جوائز المهرجان فى الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة، والذى سيقدمه الكوميديان سيباستيان مانيسكالكو البالغ من العمر ( 45 عام )، وهو النجم الذى يمتلك شعبية جارفة حول العالم، وحقق مانيسكالكو نجوميته بمشاركته فى عدد من الأعمال الفنية من أبرزها : " The House " و " Cruise " و " Green Book " ، و غيرهم.

الاحتفال بالجائزة

الجائزة

تانا مونجو

تسلم الجائزة

جانب من المهرجان

جانب من عروض المهرجان Advertisements

فرحة تسلم الجائزة

لقطة تذكارية

















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