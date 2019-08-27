شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر كفيفة فى "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة فريدة سيف النصر فى أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، المقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل على إحدى القنوات الفضائية، بدور كفيفة ومن السكان الرئيسيين فى البنسيون الذى تدور فيه أغلب أحداث المسلسل، وعلى دراية وعلم كافى بالشخص الذى قام بقتل بطل العمل إياد نصار، وهى الشخصية الأولى التى يظهر بها نصار الرجل الذى من عائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، ويقتل فى الحلقات الأولى، قبل ظهور الشخصية الثانية الذى يعمل كمدير فى البنسيون.
وتدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولى بشكل مشوق، وينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.
مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر فريدة سيف النصر كفيفة فى "حواديت الشانزليزيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.