شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر كفيفة فى "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة فريدة سيف النصر فى أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، المقرر عرضه فى الموسم الشتوى المقبل على إحدى القنوات الفضائية، بدور كفيفة ومن السكان الرئيسيين فى البنسيون الذى تدور فيه أغلب أحداث المسلسل، وعلى دراية وعلم كافى بالشخص الذى قام بقتل بطل العمل إياد نصار، وهى الشخصية الأولى التى يظهر بها نصار الرجل الذى من عائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، ويقتل فى الحلقات الأولى، قبل ظهور الشخصية الثانية الذى يعمل كمدير فى البنسيون.

وتدور أحداث "حواديت الشانزليزيه"، فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع تناولى بشكل مشوق، وينتمى لنوعية المسلسلات الـ45 حلقة.