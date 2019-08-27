هند صبري تنشر صورًا من رحلتها في اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة التونسية هند صبري مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي في "انستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت صبري في الصور بجلباب ملون وسط الطبيعة في اليونان، خلال إجازتها الصيفية. وشاركت هند صبري في فيلمين وهما "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، إخراج مروان وحيد حامد، وفيلم "الكنز 2" بطولة محمد رمضان، وإخراج شريف عرفة.

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