فيديو| خالد سليم في كواليس "بلا دليل": "هنكسر الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشر الفنان خالد سليم، فيديو من كواليس تصوير مسلسله "بلا دليل"، عبر حسابه في "انستجرام". وعلق سليم على الفيديو: "بلا دليل.. هنكسر الدنيا إن شاء الله". مسلسل "بلا دليل" من بطولة درة، وخالد سليم، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبدالناصر، وعمر الشناوي، وأحمد كرارة، وأنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وشيرين عرفة، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق من خلال جريمة قتل تقلب الأحداث وخلال الحلقات يتم البحث عن مرتكبها، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.

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