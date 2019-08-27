بالصور| ماريتا الحلاني تستعرض رشاقتها وسط الطبيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة المطرب عاصي الحلاني، عبر صفحتها الرسمية في "انستجرام"، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "ماريتا" في الصور بملابس كاجوال، وهي تستعرض رشاقتها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر أعمال ماريتا الحلاني، أغنية "العمر واحد"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان علي شعبان، وتوزيع طارق عبدالجابر.