فيديو| بشرى: لجنة خاصة لاختيار المدعوين في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الفنانة بشرى، مدير العمليات بمهرجان الجونة السينمائي، إنها ليست مسؤولة عن عدم دعوة أي من الفنانين لحضور المهرجان، مضيفة أن هناك لجنة مخصصة لاختيار المدعوين، الذين يتم التصويت عليهم في النهاية.

وأضافت بشرى، خلال لقاء في برنامج "عرب وود" على قناة "روتانا": "أي حد ماتعزمش بيبقى زعلان من بشرى، في ناس فاكرة أني باعزم الناس على مزاجي، وده مش حقيقي، في لجنة وتصويت على المدعوين".

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان.