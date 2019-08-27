شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج حفلات محكى القلعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم اوركسترا ساوند تراك ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلاً فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء 27 اغسطس ويتضمن مجموعة متنوعة من المؤلفات الموسيقىة التصويرية في الدراما والسينما المصرية منها الأيدي الناعمة لـ علي إسماعيل ، شمس الزناتي لـ هاني شنودة ، حتى آخر العمر لـ عمر خورشيد ، بانوراما موسيقية لفنان الشعب سيد درويش بالإضافة إلى موسيقي بعض الافلام العالمية منها روكي ، المهمة المستحيلة والقلب الشجاع .

يليه وفى التاسعة مساء تتغنى النجمة نادية مصطفى بنخبة من اعمالها الخاصة التى قدمتها على مدار مشوارها الفنى منها سلامات ، الصلح خير ، مسافات ، جاى فى ايه وغيرها .

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وفى العاشرة مساء يقدم النجم مجد القاسم باقة من اعماله الخاصة منها قلبى عليك ، لحظة غرام ، قسوة قلبك ، لعبتك ، عدى عليا ، اسمع بقى ، امرك حبيبى ، غمض عنيك الى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة منها على رمش عيونها ، بتسأل ليه عليا .