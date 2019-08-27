شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 12 عاما.. داليا البحيرى تعود للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد فترة غياب استمرت لسنوات طويلة، قررت النجمة داليا البحيرى أن تعود للسينما من خلال فيلم يكتبه المؤلف فداء الشندويلى، ويواصل فى كتابته حالياً، ولم يستقر على اسم نهائى له وما زال الفيلم فى المراحل الأولى من التحضيرات.

ويتم الكشف عن تفاصيل العمل بعد ما ينتهى الشندويلى من كتابة العمل، والبدء فى معاينة الديكورات وتعاقد الأبطال المشاركين فى الفيلم إلى جانب داليا البحيرى.

يشار إلى أن داليا البحيرى تنتظر أسرة مسلسل الزعيم عادل إمام "فلانتينو" لاستئناف تصوير مشاهدها، حيث تجسد دور فتاة من طنطا وهى ريفية وتنتقل للمدينة وتحدث بينها وبين فلانتينو كثير من الأحداث.

وكانت أخر أعمال داليا البحيرى السينمائية فيلم "جوبا" مع النجم مصطفى شعبان والذى عرض فى السينمات عام 2007 تأليف محمد رفعت وإخراج أحمد سمير فرج.

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