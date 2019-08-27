اليوم.. عرض "محطة مصر" مجانًا على مسرح العرائس بالعتبة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، عرضها المسرحي "محطة مصر"، مجانًا، اليوم الثلاثاء، في تمام السادسة مساءً على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ضمن مسابقة مسرح الطفل بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ12.

وتدور أحداث "محطة مصر" حول فتاة تضل طريقها داخل محطة مصر وتتعرف على أنماط بشرية مختلفة.

والعرض من تأليف وأشعار محمد زناتي، أداء صوتي مجدي فكري، فاطمة محمد علي، شادي سرور، محمد عزت، وفرح حاتم، شكري عبدالله، محمد الزناتي، عادل عثمان، رضا حسنين، رفعت ريان، أحمد النمس، نادين، موسيقى وألحان حاتم عزت، وتصميم الديكور سمير شاهين، تصميم عرائس ريم هيبة، نحت عرائس محمود الطوبجي، ميكانيزم يوسف مغاوري، تحريك عرائس محمد عبدالسلام، شكري عبدالله، هاني عز، سيد حسين، عبدالحميد حسني، عادل عثمان، محمد شبراوي، محمد لبيب، نديم شوقي، وإخراج رضا حسنين.​