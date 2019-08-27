أنغام تحصد جائزة أفضل مطربة لعام 2019 في مهرجان "الفضائيات العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلنت المطربة أنغام، حصد جائزة أفضل مطربة لعام 2019، في مهرجان الفضائيات العربية.
ونشرت أنغام، عبر حسابها في "انستجرام" صورة لها بجانب لوجو المهرجان الذي يعقد هذا العام في دورته العاشرة، والمقرر إقامته يوم 13 سبتمبر المقبل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
وهنأت أنغام مؤخرًا، زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عقب فوزه بجائزة "جلوبال ميوزك أوردز" (الأعمال المتميزة) على مستوى العالم، عن توزيع أغنية "حالة خاصة جدًا".
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