عرض "حدث في بلاد السعادة" الأربعاء والخميس على مسرح السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

تعرض مسرحية "حدث في بلاد السعادة" يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على مسرح السلام بوسط القاهرة، ضمن فعاليات الدورة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح.

وتنافس فرقة المسرح الحديث، إحدى فرق البيت الفني للمسرح، بهذه المسرحية ضمن مسابقة المسرح الكبير الخاصة بعروض المحترفين.

ويعد العرض المسرحي تجربة جديدة ومتفردة غير مرتبطة بمكان أو زمان، وتدور فكرته الأساسية حول السعادة ومتى تتحقق؟.

يذكر أنه تم تكريم أبطال "حدث في بلاد السعادة" من سفارات عربية ومؤسسات ثقافية مختلفة لما يقدمه من عمل هادف، وهو من تأليف وليد يوسف، وبطولة الفنان علاء قوقة، مدحت تيخا، كمال عطية، فاطمة محمد علي، حسن العدل، محمد حسني، أسامة فوزي، محمد الخيام، راسم منصور، أنجي كمال، منة المصري، محمد هشام، وغناء وائل الفشني وفاطمة محمد علي، ومن تأليف موسيقى محمد مصطفى، وديكور حازم شبل، وإخراج مازن الغرباوي.​