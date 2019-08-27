صور وفيديو| مريم أمين تشكر محبيها عقب خضوعها لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الإعلامية مريم أمين صورة عبر حسابها في "انستجرام"، ووجهت فيها الشكر لمن اطمئن عليها أثناء مرضها الأخير.

وعلقت على الصورة: "متشكرة لمحبتكم وسؤالكم، أنا الحمد لله كويسة دلوقتي، وقت صعب ورخم وعدى".

ونشرت مريم قبل أيام، عبر حسابها في "انستجرام" فيديو أعلنت فيه خضوعها لعملية جراحية.

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وكتبت مريم: "السنة دي مش عاوزة تسيبني في حالي، ومش عاوزة تخلص بسلام، منظار في المعدة، أظهر التهاب حاد في الأمعاء".

وتابعت: "الحمد لله على كل شيء، كنت خايفة بس البنج مخلانيش أحس بحاجة، الحمد لله، ربنا يديلكم جميعًا الصحة، الصحة نعمة حافظوا عليها، وميعادنا بكرة إن شاء الله على نجوم إف أم في (اتفقنا)".

يُذكر أن مريم أمين، هي مقدمة برامج تلفزيونية ومذيعة مصرية، حققت شهرتها من خلال برنامج "زي النجوم" على قناة دبي الفضائية، وتقدم حاليًا برنامجًا في إذاعة "نجوم إف إم".