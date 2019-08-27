شاهد.. محمد حماقي يفاجئ جمهوره بأحدث أعماله

كشف النجم محمد حماقي عن أحدث أعماله الفنية، حيث من المقرر أن يقوم بتصوير أغنية "واعمل إيه" فيديو كليب، كما أنه قرر أن يقوم بإدخال كوبليه جديد للأغنية.
وأغنية "واعمل ايه"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم، وهي ضمن ألبوم "كل يوم من ده"، والذي تم طرحه سابقاً محققاً نجاحاً واسعاً، حيثبلغت نسبة مشاهدة الألبوم حتى الآن لأكثر من 56 مليون مشاهدة على "يويتوب".
وتعاون الفنان محمد حماقى من خلاله مع عدد من الشعراء، والملحنين، و الموزعين من بينهم: "أيمن بهجت قمر، نادر عبد الله، خالد تاج الدين، أمير طعيمة، رمضان محمد، ودود، تامر حسين، أحمدعلي موسى، عمرو مصطفى، تامر عيى، مدين، عزيز الشافعى، شريف تاج، محمد يحيى، شريف بدر، محمد النادي، توما، تميم، نادر حمدي، رامي سمير.
ومن ناحية آخرى أعلن النجم محمد حماقي عن انضمامه للجنة الجديدة لبرنامج "The Voice Kids"، التي تجمعه مع كل من الفنانة نانسي عجرم و الفنان عاصي الحلاني.
كما يستمر محمد حماقي في المشاركة في برنامج "The Voice"، وذلك بمشاركة كل من الفنان راغب علامة، والفنانة أحلام، والفنانة سميرة سعيد.
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