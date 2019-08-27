محمد إمام يظهر بشخصية «يوسف الراوى» فى «لص بغداد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم المصري محمد إمام عن الشخصية التى من المقرر أن يقدمها فى فيلم “لص بغداد”، والذي سيتم طرحه بدور العرض خلال الفترة القليلة القادمة، والعمل من إنتاج شركة سينرجى فيلمز.

ويجسد النجم المصري الشاب صمن أحداث العمل شخصية مختلفة ومميزة تدعى “يوسف الراوى” هو رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة ، كما أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذى سيظهر من خلاله فى أحداث الفيلم.

وكان فريق عمل الفيلم قد أنتهى من تصوير عدة مشاهد داخل “نايت كلوب” جمعت بين إمام وفتحى عبد الوهاب وأمينة خليل فى الزمالك، وانتهت أسرة الفيلم من تصوير نصف مشاهد العمل حتى الآن، ومن المقرر أن يستأنف التصوير يوم 10 سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

ويشارك في بطولة فيلم “لص بغداد”، محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.