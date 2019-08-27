هبة نور تفتن محبيها بالسحر الأسود.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية هبة نور لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور ذبيان سعد، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها.

هبة اختارت للجلسة التي تم تصويرها وسط الطبيعة، فستان أسود طويل مكشوف البطن، في الوقت الذي استعرضت فيه طلّتها الجديدة بعد أن قصت شعرها، كما تزينت بماكياج أبرز جمال عينيها، حيث حازت إطلالة الفنانة على اعجاب متابعيها الذين تنافسوا في إطلاق الألقاب عليه متغزلين في أناقتها وجمال طلّتها، ومن أبرزها؛ «جميلة الجميلات»، «أجمل من القمر نفسه»، «دخيل ربك شو هالجمال»، «كتير حبيت قصة ولون شعرك».

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من ناحية أخرى، عادت هبة نور للشاشة مرة أخرى بعد طول غياب، زاد عن 5 سنوات، بمشاركتها في بطولة مسلسل «حرملك» الذي عُرض الموسم الرمضاني الماضي، وذلك أمام سلافة معمار، صفاء سلطان، درة، جمال سليمان، باسل الزارو، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

يُذكر أن من أهم أعمال هبة نور، كان فيلم «عندليب الدقي» أمام النجم المصري محمد هنيدي، كما شاركت في عدد كبير من المسلسلات، ومن أبرزها؛ «مطلوب رجال»، «سرايا عابدين»، «صبايا»، «بقعة ضوء»، وغيرهم.