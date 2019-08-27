النجم السوري ناصيف زيتون نسخة من والدته.. شاهد جمال ملامحها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان السوري ناصيف زيتون متابعيه بصورة جديدة مع والدته، وهي من المرات النادرة التي تظهر فيها الأخيرة علناً.

نجم ستار أكاديمي غازل والدته بأبيات شعرية، كتبها معلقاً على الصورة: «لا اطول السالفة ولاعيدها.. الدنية ظلمة وروحي گمرة تريدها.. اليبوس الايد ينذل شي اكيد.. وامي ترفع راسي لو بست ايدها».

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فانز ناصيف ومتابعوه تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات غازلوا فيها والدته، معربين عن اعجابهم بجمال ملامحها بالرغم من تقدم عمرها، كما لفت أغلبهم لوجود شبه كبير بين الفنان الشاب ووالدته، متمنيين لها دوام الصحة والسعادة.

من ناحية أخرى، يستعد ناصيف زيتون لإحياء حفل غنائي يوم 5 سبتمبر المقبل في Holiday Beach بمدينة طرطوس، في الوقت الذي يحيي في 27 من نفس الشهر حفل غنائي بفندق لوريال في الأردن.

يُذكر أن ناصيف زيتون طرح حديثاً أغنية جديدة بعنوان «سلمي» وهي من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، وهي الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد، حيث سبق وطرح «تكي»، «كل يوم بحبك»، «ما بظن»، «أزمة ثقة»، «كرمال الله»، «أنا معك»، وأغنية «وصلك خبر» التي صورها على طريقة الفيديو كليب بعدسة المخرج ريشا سركيس.