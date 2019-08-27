نجل هنا شيحة يخضع لعملية جراحية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضع نجل الفنانة المصرية هنا شيحة الأكبر “آدم” لعملية جراحية دقيقة.

الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور لابنها من داخل المستشفى، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كاشفة أنه أجرى عملية بالحاجز الأنفي.

هنا قالت: “الحمدلله علي سلامتك يا ادم.. النهارده دكتور احمد نجم عمل لآدم عمليه في الحاجز الأنفي .. انا مش عارفه أقولك ايه غير شكرا .. ربنا يحمي موهبتك .. شكراً علي رعايتك واهتمامك ب ادم”.

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وأضافت: “بشكر دكتور أميمه إدريس علي اهتمامها بينا وعلي مستشفي روفيده بجد مستشفي علي اعلي مستوي في كل حاجه .. في النظافة والتعقيم والراحة .. تمريض كما يجب ان يكون .. قمه في الاحتراف والاهتمام والأدب .. بشكر دكتور التخدير د/محمد عبد اللطيف .. بجد شكراً”.

واختتمت كلامها بقولها: “الحمد لله الشافي المعافي .. الحمد لله علي نعمه الأصدقاء .. بشكر كل العاملين بمستشفي روفيده.. بشكرك يا دكتور نجم علي ذوقك وعلي مجهودك وعلي العمليه الصعبة اللي عملتها بحب .. وبأسلوب السهل الممتنع”.

وكانت هنا شيحة قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنها “آدم”، ووجهت تهنئة له، قالت فيها: “كل سنه وانت طيب يا حبيبي.. بجد مصدر حبي وفخري في الدنيا.

وأضافت: “آدم مش بس ابني بس صاحبي الأقرب وصديقي الصدوق والراجل اللي في ضهري دايما .. ربنا يخليك ليا ويحفظك من كل أذى”.