عبدالله بالخير يفاجئ جمهوره بلوك غريب.. لن تعرفه

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأ الفنان الإماراتي عبدالله بالخير جمهوره بنشره مقطع فيديو حديث لها، خلال تواجده في العاصمة البريطانية لندت.

الفنان الإماراتي ظهر في المقطع بلوك مختلف كليا، حيث ظهر بإطلالة شبابية باللون الأسود، وقام بتغيير قصة شعره، ليظهر بتسريحة غريبة.

بالخير كشف انه اعتمد هذا اللوك ليتماشى مع الأجواء في لندن، وارفق الفيديو على حسابه على “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “مهرجان وحشود مشي وموسيقى واكل وشرب شئ من مظاهر لندن وانا كنت هناك مع بوسة من بالخير”.

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جمهور الفنان الإماراتي سخروا من إطلالته، وأكدوا أن قصة شعره تذكرهم بايام التسعيناتن فيما طالبه بعضهم بالعودة لملابسه الخليجية.

وعبدالله بالخير مطرب إماراتي، بدأ حياته كمقلد ومنولوجست بين أصدقائه وكثيراً ما يستدعي شخصية المنولوجست على المسرح أثناء الغناء ويلقي بالتعليقات الساخرة حتى يسعد جمهوره، وبالملابس الملفتة والإستعراض والعصا والإبتسامة على المسرح.

بدأ حياته الفنية في القاهرة ودرس في معهد الموسيقى العربية وأعجب الملحن بليغ حمدي بصوته ولحن له أغنية “على هواه” من كلمات محمد حمزة وكانت هذه الأغنية بالمصرية ووضعته على طريق الشهرة.