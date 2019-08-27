ظهور نادر لشقيقة وائل كفوري وابنتيها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، حفلًا غنائيًا مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان صيدا بلبنان، حضره حشد هائل من جمهوره، والنائبة البرلمانية بهية الحريري، والتي تواجدت في الصفوف الأمامية للحفل.

وكان مفاجأة الحفل هو ظهور شقيقة وائل كفوري، وابنتيها ووجهت كل منهما رسالة خاصة له قالوا فيها: “بنحبك يا خالو”، وذلك خلال إحيائه للحفل وتفاعلوا مع أغانيه بالرقص والغناء.

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وقدم وائل كفوري، خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ورددوها معه، وكان الحفل بمثابة اختتام حفلات وائل لصيف 2019.

من ناحية أخرى يستعد وائل كفوري لمواجهة القضاء اللبناني خلال الفترة الحالية وذلك بسبب القضايا التي أقامتها ضده طليقته أنجيلا بشارة بسبب نفقة طفلتيها والتي تبلغ 3 آلاف دولار شهريًا.

الفنان اللبناني كان قد رفض التعليق على ازمته مع طليقته وقال في تصريحات صحفية: «ساكت ليضلوا يحكوا»، وأضاف: « أنا أب لابنتين وكرامتهما تسوى عندي الدنيا كلها خليهم يحكوا، بناتي خط أحمر، وحفاظًا على كرامتهما لن أرد عليهم، خليهم يحكوا».