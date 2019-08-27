حلا شيحة تتألق في جلسة تصوير جديدة ساحرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة مع المصورة بيلو حسين.

حلا نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصور بإطلالتين مختلفتين والاولى اختارت فيها فستان أبيض، ووضعت عدد من الإكسسوارات المميزة.

الفنانة المصرية ظهرت في لوك آخر ناعم رقيق على سرير، حيث بدلت تسريحة شعرها بأخرى أكثر عصرية، وبدت أنيقة جدا.

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الصور التي نشرتها حلا شيحة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها عبر حسابها الشخصي على «أنستجرام»، وتغزل الفانز في طلتها.

يٌذكر أن حلا شيحة قررت ان تعود من فترة اعتزال طويلة استمرت أكثر من 12 عاما، وفاجأت جمهورها بخلع الحجاب، والعودة للتمثيل.

حلا تعرضت لعدد من الانتقادات ولكنها رفضت الهجوم عليها، وقالت إن علاقتها بربها خاصة جدا، وأنها لن تسمح لأحد بالتدخل في حياتها.

الفنانة المصرية نافست في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «زلزال»، مع محمد رمضان، ماجد المصري، ومنى عبدالغني.